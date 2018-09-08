Fenerbahçe'nin yeni sponsorları belli oldu

Futbol takımının formasına alınacak göğüs reklamı için Katarlı bir firma ile görüşme sürüyor. Anlaşma sağlanamazsa B planı hazır. Başkan Koç, aile şirketi olan TÜPRAŞ’ı devreye sokacak. Basketbolun destekçisi ise bir diğer aile markası BEKO olacak.

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Nesine.com ile yapılan sponsorluk töreninde, hedefi "Sponsor zengini 20 dev kulüp arasında olmak" şeklinde dile getirmiş ve "Sponsorluk imzaları devam edecek" vurgusu yapmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, beklenen imzaları önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçirmeye başlayacak. Göreve geldiğinde söz verdiği gibi 50 milyon Dolar hibe ile kulübün kasasına destek veren Ali Koç yeni sponsorluklar için görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmelerden olumsuz sonuç alınması halinde ise devreye aile şirketleri sokulacak.

VARAN 1-FENERBAHÇE BEKO

Son dönemde başarılarıyla camianın gurur kaynağı olan basketbol takımına sponsor bulundu. Euroleague'de şampiyonluk yaşayan, geçtiğimiz sezon bu kulvarda final oynayan ve Ali Koçgöreve geldiğinde lig şampiyonluğu ile ona başkan olarak ilk kupa sevincini yaşatan erkek basketbol takımına aile şirketinin önde gelen markalarından BEKO ile destek verilecek. Sarı-lacivertli takım yeni sezonda sahaya Fenerbahçe BEKO ismiyle çıkacak.

VARAN 2-FENERBAHÇE TÜPRAŞ

Futbol takımının göğüs sponsorluğu için Katarlı bir firma ile görüşmeler sürüyor. Ücret konusunda sıkı pazarlık olduğu için henüz imzalar atılmadı. Katarlı firma ile yapılan görüşme olumsuz sonuçlanırsa, Başkan Ali Koç'un B planı hazır… Yine aile şirketinin en önemli markalarından olan TÜPRAŞ devreye sokulacak ve Fenerbahçe'nin göğsünde TÜPRAŞ yazacak. Başkan Ali Koç'un 11 Eylül Salı günü ikincisini yapacağı 'Camiaya Sesleniş' programında yeni sponsorları açıklaması bekleniyor. BEKO ve TÜPRAŞ'tan kulüp kasasına girecek parayı ise Ali Koç belirleyecek.