Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Teknik Direktör İsmail Kartal, yarın TSİ 11.00’de Cidde’den kalkacak uçakla İstanbul’a gelecek.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, İsmail Kartal ile anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor." denildi.

İsmail Kartal, yarın TSİ 11.00'de Cidde'den kalkacak uçakla İstanbul'a gelecek.

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal, 25 Mayıs 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol yaşantısına Sarıyer'de başladı. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer oldu. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor'da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşadı. 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bıraktı.

Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçti. Ardından Malatyaspor'u bırakıp FB TV'de yorumculuğa başladı. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yaptı.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etti. 11 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaştı. 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti. 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkartma başarısını gösterdi.

HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1981-1983 Gaziantepspor

1983-1993 Fenerbahçe

1993-1994 Denizlispor

1994-1995 Adanaspor

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1996-1997 Fenerbahçe (altyapı antrenörü)

1997-1999 Fenerbahçe (yardımcı antrenör)

2000-2001 Kardemir Karabükspor

2003-2004 Fenerbahçe (altyapı antrenörü)

2004-2005 Sivasspor

2005-2006 Mardinspor

2006 Altay

2006 Mardinspor

2006-2007 Malatyaspor

2008 Orduspor

2008-2009 Konya Şekerspor

2010-2014 Fenerbahçe (yardımcı antrenör)

2014-2015 Fenerbahçe

2015 Eskişehirspor

2016 Gaziantepspor

2017-2018 MKE Ankaragücü

2019-2020 Çaykur Rizespor

2020-2021 Konyaspor

2021 BB Erzurumspor

2022 Fenerbahçe