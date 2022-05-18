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  5. FETÖ firarisi Hakan Şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj

FETÖ firarisi Hakan Şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj

FETÖ firarisi Hakan Şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj yolladı.

Şükür yaptığı paylaşımla, 'Sayın C. Başkanı, Galatasaray klübü, tarihinin en büyük başarısında payı olanların gollerini ve fotoğraflarını paylaşmayarak Türkiye’de korku imparatorluğu var fikrini tüm dünya da yaygınlaştırıyor. Siz bi rica etseniz ve Ülke de demokrasi var zannetseler.' diyerek yanına gülme emojisi koyup paylaştı.

İşte Hakan Şükür'ün Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı paylaşım:

hakan şükür'ün cumhurbaşkanı erdoğan'a seslendiği tweet

Etiketler Galatasaray hakan şükür fetö recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı galatasaray paylaşım
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