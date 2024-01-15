Galatasaray 3 puanı son anda kaptı!

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Galatasaray'ın gollerini, 26. dakikada Victor Nelsson ve 86. dakikada penaltıdan Torreira kaydetti.

Kayserispor'un tek golü ise 58. dakikada Boa Morte'den geldi.

Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, puanını 51'e yükseltti. Bu sonuçla, Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

MAÇTAN NOTLAR

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'de geçen hafta EMS Yapı Sivasspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş yedeğe çekilirken, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kerem Aktürkoğlu ile Ali Turap Bülbül de kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Mondihome Kayserispor maçında bu futbolcuların yerine Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Mateus Tete'ye görev verdi.

Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Mateus Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş'ın yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt ve Hamza Akman yer aldı.



7 FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray'da 7 futbolcu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, kırmızı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Uluslar Kupası'ndan dolayı ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, kadroda bulunmadı.

Sezon başında transfer edilen Angelino da son haftalarda olduğu gibi yine kadroda kendisine yer bulamadı.



BOEY 2 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'da savunmanın sağında görev yapan Sacha Boey, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Fransız futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçında sarı kart cezası, EMS Yapı Sivasspor müsabakasında da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan da müsabakada yedekler arasında görev bekledi.



TETE 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda sağ kanatta Brezilyalı futbolcu Tete'yi görevlendirdi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanan müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan Tete, 4 maç aradan sonra ilk 11'de şans buldu.

BERKAN KUTLU YEDEKLERDE

Galatasaray'da kiralıktan dönen Berkan Kutlu, müsabakada yedekler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcuyu sezon başında İtalya'nın Genoa ekibine kiralamıştı.

ŞEHİTLER ANILDI

Karşılaşma öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaraylı futbolcular üzerinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazısının bulunduğu siyah tişörtle ısınmaya çıktı.

Tribünde "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır", "Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun" yazılarının bulunduğu pankartlar açan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış; Torreira, Ndombele; Tete, Mertens, Zaha; Halil

Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken

SON 7 MAÇINDA 5 GALİBİYET VE 2 BERABERLİK ALDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.

SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens, pasını penaltı noktası civarındaki Halil'e aktardı. Bu oyuncu uygun şut açısı bulamayınca topu yanındaki Tete'ye verdi. Brezilyalı futbolcunun uygun durumdaki şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nelsson'un kafayla vurduğu top savunmadaki Attamah'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

41. dakikada Kayserispor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan Hasan Ali'nin ortasında penaltı noktası üzerindeki Bahoken'in topukla vurduğu top Abdülkerim'e çarparak oyun alanını terk etti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda korner kararı verdi. VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Abdülkerim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

45+5. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Bilal soluna uçarak topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı 1-0 önde bitirdi.



53. dakikada Wilfired Zaha yerde kaldı, penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi.

58'de Kayserispor, Boa Morte ile skora denge getirdi.

62'de Dries Mertens'in serbest vuruşunda kaleci Bilal Bayazit gole izin vermedi.

65. dakikada Galatasaray'dan Ndombele ve Halil oyundan çıktı. Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan oyunda.

86'da Galatasaray, Mertens'in penaltıdan buluduğu golle 2-1 öne geçti.

Karşılaşma sarı kırmızılı takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.