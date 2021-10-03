Galatasaray 90+10'da kazandı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Zorlu deplasmanda Galatasaray sahadan, 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 2 golünü de Mostafa Mohamed kaydetti. Çaykur Rizespor'da da 2 golde Joel Pohjanpalo rol oynadı.

Sarı-kırmızılılar 90+10'da Morutan ile yeniden öne geçti ve maç 3-2 tamamlandı.

Çaykur Rizespor, 87. dakikada penaltı kazandı fakat Boldrin bu vuruştan yararlanamadı. Atmacalar, öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

Galatasaray bu skorla puanını 14 yaptı. Rizespor ise 1 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip 17 Ekim'de İttifak Holding Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Yeşil-mavili takım ise 16 Ekim'de GZT Giresunspor deplasmanına gidecek.