Galatasaray 90+10'da kazandı
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Zorlu deplasmanda Galatasaray sahadan, 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın 2 golünü de Mostafa Mohamed kaydetti. Çaykur Rizespor'da da 2 golde Joel Pohjanpalo rol oynadı.
Sarı-kırmızılılar 90+10'da Morutan ile yeniden öne geçti ve maç 3-2 tamamlandı.
Çaykur Rizespor, 87. dakikada penaltı kazandı fakat Boldrin bu vuruştan yararlanamadı. Atmacalar, öne geçme fırsatını değerlendiremedi.
Galatasaray bu skorla puanını 14 yaptı. Rizespor ise 1 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip 17 Ekim'de İttifak Holding Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Yeşil-mavili takım ise 16 Ekim'de GZT Giresunspor deplasmanına gidecek.
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