Galatasaray, Ankaragücü'nü 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan Galatasaray ikinci yarıda her gol sesi gelmeyen maçtan 3 golle 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

Sarı-kırmızılı ekip 13. dakikada Kerem Demirbay ile 1-0 öne geçti. Golden 1 dakika sonra sahneye Davinson Sanchez çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

Mauro Icardi, 39. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru 3-0'a getirerek maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 69'a yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip ise 29 puanla 12. sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Cephas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı.

13. dakikada Mertens’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Kerem Demirbay’ın kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Davinson Sanchez düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kitsiou'nun yakın mesafeden sert vuruşunda kaleci Muslera yakın köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada savunma arkasına sarkan Tete'nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Kazımcan Karataş'ın Mertens'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

51. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasında sağ çaprazda önünde bulan Ali Sowe, sağ ayağıyla gelişine vurdu. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

60. dakikada Ankaragücü atağında Ali Kaan ceza sahası dışı sağ çaprazından sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, yerden giden top yandan dışarıya çıktı.

76. dakikada Oliveira uzak mesafeden sağ ayağıyla topu kaleye gönderdi, top üst direkten geri döndü.

İHA