Galatasaray - Başakşehir: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de 29. haftanın heyecanla beklenen müsabakasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’i konuk etti. Yüksek tempo ile oynanan heyecan dolu maçta; Galatasaray, seyircisinin muhteşem desteğiyle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı ve liderlik koltuğunu yeniden kazandı.

Zirve yarışında Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın üç puanla kapattığı haftada, geçen hafta da Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olmasıyla önem kat sayısı artan maçın ardından Medipol Başakşehir ise 59 puanda kaldı. Galatasaray’ı öne geçiren golü 60’ta Mariano kaydetti. Brezilyalı savunmacı ceza sahası dışında sağ çaprazından sol ayağıyla muhteşem bir gole imza attı ve skoru 1-0’a getirdi.

Skoru belirleyen gol ise 90+1’de geldi. Kornerde yapılan ortada Emmanuel Adebayor’a çarpan top ağlara gitti ve bu golle karşılaşma 2-0 sona erdi.

Başakşehir formasıyla kaptanlığını yaptığı eski takımı Galatasaray’a karşı mücadele eden Arda Turan, maç boyunca ıslıklanırken oyun yer yer gerildi. Emre Belözoğlu 44’te, Arda Turan ise soyunma odasına giderken hakem Halil Umut Meler’e itirazlarından dolayı sarı kart gördü.