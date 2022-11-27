Galatasaray efsanesi hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcularından olan ve "Büyük Mehmet" olarak bilinen Mehmet Oğuz yaşamını yitirdi

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Mehmet Oğuz hayatını kaybetti. 'Büyük Mehmet' olarak da bilinen futbolcu, kalbinden yaşadığı sorun sonrası 73 yaşında aramızdan ayrıldı. Oğuz'un Salı günü Zeytinburnu'ndaki Merkezefendi camiinde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği bildirildi. 19 kez A Milli Takım'ın formasını da giyen Mehmet Oğuz için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) taziye mesajı yayınlandı. TFF, 27 ve 28 Kasım tarihli maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.