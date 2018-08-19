Galatasaray - Göztepe: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk etti. İlk haftada deplasmanda Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başaran son şampiyon Galatasaray seyircisinin önünde bu sezonki ilk maçında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Aslan’a galibiyeti getiren golü 42’de yeni transfer Henry Onyekuru kaydetti. Galatasaray’da son haftaların tartışmalı ismi Fransız golcü Bafetimbi Gomis, ilk haftanın ardından yine kulübede yer aldı. Hakkında transfer söylentileri çıkan Gomis’in bu maçta da yedek kalması soru işaretlerini doğurdu. Gomis ikinci yarının başında Eren Derdiyok’un yerine oyuna dahil oldu. Fransız golcü gol atamasa da istekli görüntüsüyle dikkat çekti.

Aslan’ın yeni transferi Emre Akbaba da yedek kulübesinde şans bekledi. Emre 61’de oyuna Sinan Gümüş’ün yerine dahil oldu ve beğeni topladı. Serdar Aziz ise sol arka adalesindeki sertleşme nedeniyle maç öncesinde kadrodan çıkarıldı. Serdar’ın yerine Ahmet Çalık görev yaptı.