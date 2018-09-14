Galatasaray - Kasımpaşa: 4-1

Galatasaray, milli aranın ardından lige fırtına gibi döndü. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçı öncesi Süper Lig'in yenilgisiz lideri Kasımpaşa'yı konuk eden Cimbom, sahadan 4-1 galip ayrıldı.



Garry Rodrigues (2), Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'le farka giden sarı kırmızılı takımda genç savunmacı Ozan Kabak da taraftardan büyük alkış aldı. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise Diagne'den geldi.

Maça etkili başlayan Galatasaray, buna karşın iyi kapanan Kasımpaşa savunmasını ilk yarıda aşamayınca devre golsüz sona erdi. İkinci yarıda Aslantepe'de başlayan yağmur, daha sonra yerini gol sağanağına bıraktı. 55'te Eren Derdiyok perdyi açarken 58'de Rodrigues farkı ikiye çıkardı. 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Garry Rodrigues, jeneriklik bir golle skoru 3-0'a getirdi. 76. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Diagne, Kasımpaşa'yı ümitlendirse de bir dakika sonra sahneye çıkan Serdar Aziz maçın skorunu ilan etti.

Bu sonuçla 12 puana yükselen Galatasaray, averajla Kasımpaşa'yı arkasına bıraktı 5. haftaya lider girdi.