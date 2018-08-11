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  5. 11 Ağustos 2018 17:44

Galatasaray Marlon Santos için girişimlerini hızlandırdı

Denayer transferinden vazgeçme noktasına gelen Galatasaray, Barcelona'nın gözden çıkardığı Marlon Santos'u istiyor.

Galatasaray Marlon Santos için girişimlerini hızlandırdı
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Ali Koç'un Barcelona ile iyi ilişkilerini kullanarak yıldız futbolcunun transferini bitireceği iddia ediliyordu fakat Galatasaray son dakikada devreye girdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi faktörünü de kullanarak yıldız ismi bitirmek için uğraşıyor. Jason Denayer için Manchester City'yi bekleyen Galatasaray, bir yandan da Barcelona'nın gözden çıkardığı Marlon'u kiralamak için harekete geçti. İngiltere'ye transferi çalışma izni alamadığı için iptal olan Brezilyalı savunmacıyla Sassaulo da ilgileniyor. Fenerbahçe Ali Koç'un, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon'un 1 yıllığına kiralamak istediği iddia ediliyordu.

 
 

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