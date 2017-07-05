Galatasaray, Muslera ile sözleşme uzatıyor

Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın son açıklamasının ardından sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

Fernando Muslera son basın toplantısında, "Başkanımız bir kontrat sunsa ve 'Hayatının sonuna kadar Galatasaray'da kalacaksın' dese hiç düşünmeden imza atarım'' dedi ve mesajı yerine ulaştı.

MUSLERA'NIN MENAJERİNE MESAJ YOLLANDI!

G.Saray yönetimi 31 yaşına giren Uruguaylı kalecinin bir sene sonra bitecek sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastı. Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca'ya ''Transfer dönemi biter bitmez İstanbul'a gel ve yeni sözleşmeyi imzalayalım'' haberi yollandı.

Uruguaylı kalecinin 3.575 milyon Euro garanti ücretinde değişiklik yapılmayacak, sadece 20 bin Euro olan maç başı parasına puan kıstası getirilecek. Ayrıca Selçuk'un ardından ikinci kaptanlığa Muslera'nın getirileceği öğrenildi.

Sabah