Galatasaray puan farkını açtı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek puan farkını açtı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45+8'te Mauro Icardi kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı.

Maçta sarı kart gören, Sacha Boey, cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da önemli bir eksik bulunmazken Başakşehir'de sakatlıkları olan Eden Karzev ile Patryk Szysz kadroda yer almadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.