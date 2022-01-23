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  5. Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyayı sallayan görüntü

Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyayı sallayan görüntü

Kendi evinde 1-0 öne geçtiği Trabzonspor'a maç sonunda 2 mağlup olan Galatasaray'da mağlubiyetin şoku yaşanırken, kulüp televizyonu GS TV'de yayın yapan spikerler adeta çıldırdı.

Galatasaray öne geçtiği Trabzonspor derbisini adeta bir kabus gibi son 6 dakikada yediği 2 golle kaybetti. Taraftarların yoğun tepkisini alan Sarı-Kırmızılı yönetim maç sonunda istifaya davet edildi.

Edin Visca'nın golü sonrası canlı yayında kendinden geçen Galatasaray TV spikeri sosyal medyada gündem oldu. Maç sonunda en çok paylaşılan videolar kısmında yerini alan bu kesit maçın önüne geçti.

 

Etiketler Galatasaray Trabzonspor galatasaray trabzonspor gs tv gstv maç sonucu
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