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Galatasaray yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı

Galatasaray yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı
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Şampiyonluk yarışını Fenerbahçe ile beraber devam ettiren Galatasaray kulübü, yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı.

Galatasaray, 2024/25 sezonu kombine yenileme rakamlarını açıkladı.

12.000 tl
13.500 tl
26.000 tl
30.000 tl
40.000 tl
45.000 tl
57.500 tl
70.000 tl
90.000 tl

Kulüpten yapılan kombine bilet yenileme açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı;

"Galatasarayımızın 2024-2025 Sezonu için kombine yenileme dönemi 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat: 09.30 itibarıyla başlıyor. 17 Nisan - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek kombine yenileme döneminden 2023-2024 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız yararlanabileceklerdir.

Kombine Maçlık Devir ( Re-sale ) para puanları

Taraftarlarımızın, 2024 - 2025 Sezonu Kombine yenilemesini yaparken, 2022 - 2023 Sezonundan kalan maçların re-sale puanlarını ve 2023-2024 futbol sezonunda yapmış oldukları kulübe devirlerden kazandıkları para puanları, yenileme yaparken indirim olarak kullanabilirler. 2023-2024 Sezonunun geri kalan maçlarında kulübe devir yaparlarsa 2025-2026 sezonunda indirim olarak kullanabilirler.

Yer Değişikliği Hakkında

Mevcut yerlerini yenileyen taraftarlar yer değişikliği için, sadece Rams Park kombine ofisinden 3-4 Mayıs tarihlerinde; saat: 09.00-17.00 arasında yapabilirler. Aynı kategoride ya da daha yüksek kategoriler arasında yer değişikliği yapabilirler.

Kombine Sezonluk Devir Hakkında

Mevcut yerlerini yenileyen taraftarlar kombinelerini sezonluk olarak bir başkasına devredemeyecekler.

Taksitli Satış

Kombine yenilemenizi, tüm kredi kartlarına (Gs Bonus özellikli kredi kartları dahil) vade farklı 3, 5 ,9 ,12 taksit imkanı ile Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Rams Park’taki kombine ofisinden yapabilirsiniz.

Yenileme Dönemi

17 Nisan ( saat 09.30 ) – 30 Nisan ( saat 18.00 )

23 Nisan da kombine ofisi kapalı olacaktır.

Kombine ofisi çalışma saatleri

Hafta içi : 09.30-18.00

Hafta sonu: 10.00-17.00"

Etiketler Galatasaray Galatasaray kombine fiyat
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