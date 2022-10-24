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Galatasaray'a Kazımcan Karataş'tan kötü haber

Galatasaray'a Kazımcan Karataş'tan kötü haber
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Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş’ın sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

KAZIMCAN KARATAŞ'TA ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan KAZIMCAN KARATAŞ’ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler Galatasaray galatasaray kazımcan karataş
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