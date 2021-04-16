Galatasaray'a Mostafa Mohammed piyangosu

Zamalek, Galatasaray'a gelmeden önce Mostafa Mohamed ile yaptığı görüşme sonrasında sözleşmeyi kaybetmesi nedeniyle Galatasaray'a bir fırsat doğdu.

Zamalek, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kiralamadan önce, golcü futbolcunun 2022'de bitecek olan sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Taraflar arasında yapılan bu mukavele, Mohamed'in Galatasaray'a transferinden birkaç gün önce gerçekleşti.

Zamalek'in böyle bir sözleşme imzalamasının sebebi ise; 23 yaşındaki oyuncunun transferinden daha fazla para kazanma isteği. Ancak Mısırlılar'ın bu planı yeni sözleşmenin kulübün kasasından çalınmasıyla birlikte zora girdi.

MOSTAFA'YLA MİLLİ TAKIMDA GÖRÜŞTÜLER

Mısırlı yöneticiler, günlerdir aradığı sözleşmeyi bulamayınca Mohamed'in abisine ulaşmak istediler. Mohamed'in abisinden yanıt gelmeyince 23 yaşındaki santrfora milli takım kampında ulaşıp yeni mukavele imzalamak istediklerini ilettiler. Ancak, Kahire'de yayın yapan masrawy adlı internet sitesi, isminin açıklamasını istemeyen bir kaynağın ağzından verdiği haberinde; "Mostafa ile yeni sözleşme yapmak için milli takım kampında görüşüldü ancak oyuncu buna yanaşmadı" cümlelerine yer verdi.

ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

kora11.com adlı internet sitesi ise konuyla ilgili haberinde; "Yeni sözleşmede maddi şartlar üzerinde anlaşmaya varılmamıştı. Zamalek yetkilileri finansal konular sözleşmede yazmamasına rağmen mukaveleyi federasyona vermeye çalışıyordu. Güvenilmez bir anlaşmaydı" ifadelerini kullandı.

Eğer, eski sözleşme bulunamaz ve yeni mukavele imzalanamazsa, Mohamed'in Zamalek ile sözleşmesi 2022'de bitecek. G.Saray kiralık sözleşmesinin sonunda 23 yaşındaki golcü için 4 milyon dolar bonservis ödemeden futbolcuyu kadrosuna katabilir. Yani bedavaya.

2 MİLYON DOLARA KİRALANDI

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mostafa Mohamed'i Zamalek'te 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Sarı-kırmızılı takım, kiralama bedeli olarak ise Mısır ekibine 2 milyon dolar ödedi. Satın alma opsiyonu 4 milyon dolar. Oyuncuya ise bu sezon 400 bin dolar, gelecek sezon ise 725 bin dolar maaş ödenecek.