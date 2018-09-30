Galatasaray'da Muslera müjdesi !

Uruguaylı eldiven karşılaşma sırasında bir süre yerde oturmuştu. Ardından maça devam etmişti. Yapılan kontrollerde Muslera'da bir sıkıntı görülmedi. 32 yaşındaki kaleci, Porto deplasmanında yine kalede olacak.



İmparator, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik deplasmanda Muslera'nın tecrübesine güveniyor. Uurguaylı kaleci, 2011 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'dan Galatasaray'a 6,75 milyon euro'ya transfer oldu. Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla çıktığı 290 maçta kalesinde 324 gol gördü. Yıldız file bekçisinin sarı-kırmızılı takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.