Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray spor kulübü resmi twitter hesabından, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün yaptığı iddia edilen açıklamayla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray spor kulübü resmi twitter hesabından, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün yaptığı iddia edilen açıklamalarla ilgili bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Cengiz'in söylediği ifade edilen sözlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama: