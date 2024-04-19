Galatasaray'dan sürpriz imza töreni
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Süper Lig ekibi Galatasaray, futbol A takımı oyuncuları için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde sözleşme yenileme kapsamında imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Galatasaray, futbol a takım oyuncularıyla bugün (cuma) saat 16.00'da sözleşme yenileme töreni yapacağını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir."
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