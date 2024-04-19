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Galatasaray'dan sürpriz imza töreni

Galatasaray'dan sürpriz imza töreni
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Süper Lig ekibi Galatasaray, futbol A takımı oyuncuları için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde sözleşme yenileme kapsamında imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Galatasaray, futbol a takım oyuncularıyla bugün (cuma) saat 16.00'da sözleşme yenileme töreni yapacağını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir."

Etiketler Galatasaray imza İmza Töreni Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park
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