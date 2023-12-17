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Galatasaray'ın yıldızından gizemli ziyaret

Galatasaray'ın yıldızından gizemli ziyaret
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, İstanbul'da bir alışveriş merkezine yaptığı yüzü tamamen kapalı haldeki gizemli ziyaretiyle akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından yüzünün tamamen kapalı olduğu bir paylaşım yaptı.

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bir AVM'ye giden Zaha, yüzünü bir atkıyla tamamen kapatırken, güneş gözlüğü ve bereyle tanınmaz haldeydi.

Yıldız futbolcu, paylaştığı fotoğrafın altına "Kazananlar her zaman kazandıkları için değil, asla pes etmedikleri için kazanırlar! Bunu unutmayın" yorumunu yaptı.

 
 
 
 
 
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Wilfried Zaha (@wilfriedzaha)'in paylaştığı bir gönderi

Etiketler Galatasaray Wilfried Zaha paylaşım avm avm ziyareti gizemli ziyaret
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