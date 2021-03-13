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Galatasaray'ın zirve takibi sürüyor

Süper Lig'de 30. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Galatasaray karşılaşmayı 44. dakikada Falcao, 80 ve 89. dakikalarda Onyekuru'nun ayağından gelen gollerle 3-0 kazandı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 61'e çıkararak lider Beşiktaş'ı 2 puan gerisinde takibini sürdürdü. Kayserispor 31 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta iç sahada Çaykur Rizespor ile karşılaşırken; Kayserispor, Karagümrük deplasmanına gidecek.

 

Etiketler Galatasaray galatasaray kayserispor süper lig
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