Gol düellosu Beşiktaş'ın !

İki takım için de hayati önem taşıyan maçta ev sahibi Osmanlıspor 5.dakikada Serdar Gürler’in golüyle 1-0 öne geçti. 47’de Anıl Karaer’in kendi kalesine attığı golle durum 1-1’e geldi. 51’de Mustafa Pektemek Beşiktaş’ı maçta ilk kez öne geçirdi. 5 dakika sonra sahneye bir kez daha çıkan Serdar Gürler beraberliği sağladı. 80’de Vagner Love Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü atarak gol düellosunda son sözü söyledi.

Bu sonucun ardından puanını 68’e çıkaran Beşiktaş maç fazlasıyla 3.sıraya yükseldi ve Başakşehir ile farkı 1’e indirdi. 33 puanda kalan Osmanlıspor ise küme düşme hattından kurtulamadı ve umutlarını son hafta oynayacağı Akhisar Belediyespor maçına bıraktı.

Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi umutları için son hafta Sivasspor ile evinde karşı karşıya gelecek.



