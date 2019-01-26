Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşılaştı. Maça iki takım da kontrollü bir oyunla başladı.

İlk tehlikeli pozisyonda 8. dakikada Marcao'nun riskli pası sonrası Muslera topu ayağından çıkarmakta geç kalınca Jerome dokundu ancak top yandan auta gitti. 20'de bu kez Mariano'nun göğsüyle kontrol etmek istediği top ıslak zeminde sekerek bir anda kaleye yöneldi ancak Muslera müthiş bir kurtarışla golü önledi.

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Oyunda dengeyi kuran Galatasaray gol aramaya başladı. 28. dakikada Onyekuru'nun çaprazdan şutu Beto'da kaldı. Galatasaray'da 33'te Maicon topu ağlara gönderdi ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. 2 dakika sonra Feghouli mutlak bir golü kaçırdı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda oyun yine dengeli başlarken, 55. dakikada hakem Bülent Yıldırım, Jerome ile Maicon arasındaki hava topunda Galatasaraylı oyuncunun elle müdahalede bulunduğuna hükmetti ve Göztepe kazandı. Penaltıda topun başına geçen Borges'in vuruşu auta gitti.

69'da Onyekuru ile girdiği pozisyonu değerlendiremeyen Galatasaray, 3 dakika sonra Mariano'nun asistinde Sinan Gümüş göğsüyle topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Beraberlik için bastıran Göztepe'de 79'da Jerome'un kafa vuruşu üst direkten geri geldi.

Göztepe'de maçın 90+2. dakikasında bu kez de Yasin Öztekin direğe takılınca Galatasaray zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 35'e yükseltirken, Göztepe ise 22 puanda kaldı.

GÖZTEPE 0 - 1 GALATASARAY

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler (Dk. 71 Yasin Öztekin), Borges (Dk. 76 Deniz Kadah), Poko, Halil Akbunar (Dk. 83 Tayfur Bingöl), Castro, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 90+4 Semih Kaya), Selçuk İnan (Dk. 79 Donk), Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 89 Muğdat Çelik)

GOL: Dk. 72 Sinan Gümüş (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Gassama, Dk. 74 Poko, Dk. 90+3 Deniz Kadah (Göztepe), Dk. 38 Sinan Gümüş, Dk. 71 Marcao, Dk. 85 Mariano (Galatasaray)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 5: Sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Reis kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

DAKİKA 9: Galatasaraylı oyuncuların geri pasla Muslera'ya gönderdiği topa baskı yapan Jerome meşin yuvarlağa dokunsa da top yandan dışarı çıktı.

DAKİKA 28: Onyekuru'nun sol çapraz pozisyon attığı şutta kaleci Beto topu kontrol etti.

DAKİKA 35: Sol kanattan Sinan Gümüş'ün yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top dışarı gitti.

DAKİKA 38: Sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında arka direkte Halil'in vuruşunda top auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 54: Ceza alanı içinde Jerome ile Maicon'un mücadelesinin ardından pozisyonu devam ettiren Bülent Yıldırım VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu bir kez daha izledi. Maicon'un topa elle temas ettiğine karar veren Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. 57. dakikada penaltı atışını kullanan Borges'in şutunda top yandan auta gitti.

DAKİKA 72: Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Sinan Gümüş göğsüyle müdahale ettiği top filelerle buluştu: 0-1

DAKİKA 79: Yasin Öztekin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

DAKİKA 88: Sakatlanan Lamine Gassama'nın oyuna devam edemediği Göztepe, oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakayı 10 kişi tamamladı.

DAKİKA 90+2: Sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztürk'ün şutunda top direkten oyun alanına döndü.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlamasıyla 10 maç aradan sonra takımın başında sahaya çıktı. Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği Fatih Terim, Göztepe maçıyla tekrar takımının başına döndü. Tecrübeli teknik adam ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamamıştı.

İLK 11'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Terim, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı. Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı. Takım otobüsüyle stada gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stada girerken bir taraftar "Forvet nerede" şeklinde tezahürat yaptı.

GÖZTEPE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 3 farklı isme şans verdi. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Alpaslan Öztürk, sakatlığı bulunduğu bildirilen Berkan Emir ve Yasin Öztekin'in yerine Lamine Gassama, devre arasında kadroya dahil edilen Lumor Agbenyenu ile Serdar Gürler forma giydi. Geçen hafta sonradan oyuna dahil olan Serdar Gürler ile hafta içinde Portekiz'in Sporting takımından kiralanan Lumor ilk defa ilk 11'de şans buldu. Göztepeli futbolcular sahaya Türkiye İhracatçılar Meclisinin "Türkiye İhracatla Yükselecek" yazılı pankartıyla çıktı. Göztepe taraftarları müsabakadan önce tribünde "Sarıyla kırmızılı bir sana yakışıyor" yazılı pankart açtı.

FATİH TERİM GALİBİYETLE DÖNDÜ

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek puanını 35'e çıkardı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen müsabakada Göztepe, ikinci yarıda VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Galatasaray, 72. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 öne geçtiği müsabakayı galip tamamladı. İzmir'de etkili olan yağış altında oynanan karşılaşmada saha içinde belli bölgelerde oluşan su birikintileri futbolculara zor anlar yaşattı. Göztepe galibiyetiyle puanını 35'e çıkaran Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Göztepe ise 22 puanda kaldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Süper Lig'de 9. deplasman maçını geride bırakan Galatasaray, 9 dış saha maçında 4. kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip 9 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesinde 12 gol gördü.

SİNAN GÜMÜŞ'ÜN 4. GOLÜ

Süper Lig'de 3. haftada Aytemiz Alanyaspor karşısında 1 gol bulduktan sonra geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında 2 gole imza atan Sinan Gümüş, Göztepe karşısında da takımını 1-0 öne geçirdi. Sinan ligde bu sezon 4. golüne ulaştı.

SEMİH KAYA FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya, oyunun uzatma bölümünde oyuna girdi. Semih Kaya, son olarak ligde Galatasaray formasını 3 Haziran 2017'de Atiker Konyaspor maçında giymişti.

İLK PENALTIYI KAÇIRDI

Galatasaray maçına kadar ligde penaltı kazanamayan tek takım olan Göztepe, 57. dakikada VAR incelemesinin ardından kullandığı penaltı atışından Celso Borges ile faydalanamadı.

GÖZTEPE BU KEZ KAYBETTİ

İç sahada bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Göztepe, Galatasaray karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. İzmir temsilcisi, evindeki 9 müsabakada, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Göztepe'de bu sezon 4. sarı kartını gören Poko, cezalı duruma düştü.

Müsabakayı 454'ü Galatasaraylı 8 bin 473 taraftar takip etti. 88. dakikada sakatlanan Lamine Gassama'nın oyuna devam edemediği Göztepe, oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakayı 10 kişi tamamladı.

