G.Saray ve F.Bahçe'de deprem! Bu maçlarda yoklar

PFDK, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından cezaları açıkladı. Galatasaray'da ceza alan Fatih Terim, Hasan Şaş, Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in kaçıracağı maçlar belli oldu.

FATİH TERİM'İN TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAĞI MAÇLAR (7 MAÇ)

Kayserispor - Galatasaray

Galatasaray - Konyaspor

Beşiktaş - Galatasaray

Galatasaray - Rizespor

Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray - Sivasspor

Galatasaray - Ankaragücü

HASAN ŞAŞ'IN GÖREVDE OLMAYACAĞI MAÇLAR (8 MAÇ)

Kayserispor - Galatasaray

Galatasaray - Konyaspor

Beşiktaş - Galatasaray

Galatasaray - Rizespor

Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray - Sivasspor

Galatasaray - Ankaragücü

Göztepe - Galatasaray

RYAN DONK'UN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (6 MAÇ)

Kayserispor - Galatasaray

Galatasaray - Konyaspor

Beşiktaş - Galatasaray

Galatasaray - Rizespor

Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray - Sivasspor

BADOU NDIAYE'NİN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (5 MAÇ)

Kayserispor - Galatasaray

Galatasaray - Konyaspor

Beşiktaş - Galatasaray

Galatasaray - Rizespor

Başakşehir - Galatasaray

GARRY RODRIGUES'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (3 MAÇ)

Kayserispor - Galatasaray

Galatasaray - Konyaspor

Beşiktaş - Galatasaray

Fenerbahçe'de ise Jailson ve Roberto Soldado'nun kaçıracağı maçlar şöyle:

JAILSON'UN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (8 MAÇ)

Fenerbahçe - Alanyaspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Akhisarspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - BB Erzurum

Antalyaspor - Fenerbahçe

Bursaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Yeni Malatya

SOLDADO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (6 MAÇ)

Fenerbahçe - Alanyaspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Akhisarspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - BB Erzurum

Antalyaspor - Fenerbahçe

