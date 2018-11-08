G.Saray ve F.Bahçe'de deprem! Bu maçlarda yoklar

PFDK, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından cezaları açıkladı. Galatasaray'da ceza alan Fatih Terim, Hasan Şaş, Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in kaçıracağı maçlar belli oldu.
FATİH TERİM'İN TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAĞI MAÇLAR (7 MAÇ)
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Galatasaray - Ankaragücü
HASAN ŞAŞ'IN GÖREVDE OLMAYACAĞI MAÇLAR (8 MAÇ)
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Galatasaray - Ankaragücü
Göztepe - Galatasaray
RYAN DONK'UN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (6 MAÇ)
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
BADOU NDIAYE'NİN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (5 MAÇ)
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
GARRY RODRIGUES'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (3 MAÇ)
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Fenerbahçe'de ise Jailson ve Roberto Soldado'nun kaçıracağı maçlar şöyle:
JAILSON'UN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (8 MAÇ)
Fenerbahçe - Alanyaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Akhisarspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - BB Erzurum
Antalyaspor - Fenerbahçe
Bursaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Yeni Malatya
SOLDADO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR (6 MAÇ)
Fenerbahçe - Alanyaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Akhisarspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - BB Erzurum
Antalyaspor - Fenerbahçe