Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi

Hatayspor, teknik direktörü Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Hatayspor Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"Teşekkürler Volkan Demirel" başlığıyla kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır."

Son dört karşılaşmasından yenik ayrılan Volkan Demirelli Hatayspor, 34. hafta sonunda topladığı 33 puanla 18. sırada yer alarak küme düşme hattında bulunuyor.

Volkan Demirel, Antalyaspor ile oynanan ve kaybedilen maçın ardından artan istifa sesleriyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

''Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz. Ama 4 hafta boyunca şimdi ben buradayken takımı bırakmak, tabii ki 'git derlerse' yine giderim hiç başımın üstünde yerleri var. Hiç öyle bir derdim de yok ama 4 hafta boyunca burada nasıl bir sene bütün mücadeleleri biz verdiysek, bu ekiple çalışanlarla, futbolcularla nasıl bir mücadeleyi verdiysek, bundan sonra da 4 maç vereceğiz. Ondan sonra da oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Oluyorsa da yine dimdik duracağım buraya çıkıp olmuyorsa da yine buraya dimdik çıkacağım. Çünkü bu çocuklar her şarta ve koşula rağmen mücadele ediyorlar. O yüzden saygıyla hak ediyorlar."

DHA