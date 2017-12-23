Igor Tudor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından geçtiğimiz hafta Safet Susic'in gönderilmesi gündeme gelen Alanyaspor'da eğer kötü sonuçlar devam ederse yönetimin ilk düşündüğü isim Igor Tudor!



Alanyaspor'da Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Safet Susic'in koltuğu sallantıda. Ligde son 4 maçta 1 puan alabilen Alanyaspor'da yönetim, Safet Susic'in durumunu iyiden iyiye değerlendirmeye başladı. Sivasspor maçı öncesinde gönderileceği iddia edilen fakat görevinde kalan Susic eğer takımı toparlayamazsa yönetim yolları ayıracak.



Alanyaspor'a Tudor mu geliyor?



Öte yandan Aytemiz Alanyaspor yönetimi ise şimdiden ligin ikinci yarısı için planlarını yapmaya başladı. Safet Susic ile yolların ayrılması halinde yönetimin teknik direktör adayları arasındaki ilk isim Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Igor Tudor olacak.



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