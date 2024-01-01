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Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! İmzayı attı

Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! İmzayı attı
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Süper Lig ekibi Başakşehir, daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Başakşehir, Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Josef de Souza, Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'de başlamıştı ve 3 sezon sarı lacivertlilerin formasını giymişti. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Ahli'de top koşturan Brezilyalı oyuncu, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a imza attı ve yaklaşık 2.5 sezon siyah-beyazlı formayı terletti. 34 yaşındaki Josef, Türkiye kariyerinde Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

 

Etiketler Başakşehir süper lig Josef de Souza başakşehir
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