Kasımpaşa-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Kasımpaşa-Trabzonspor maçını hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını, Cevdet Kömrücüoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak. VAR HAKEMİ BELLİ OLDU TFF'den yapılan açıklamada Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesinin VAR hakeminin Serkan Tokat olduğu ifade edildi.