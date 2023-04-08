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Kasımpaşa-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu

Kasımpaşa-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Kasımpaşa-Trabzonspor maçını hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını, Cevdet Kömrücüoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak. 

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamada Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesinin VAR hakeminin Serkan Tokat olduğu ifade edildi.

Etiketler Kasımpaşa Trabzonspor var trabzonspor kasımpaşa hakem
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