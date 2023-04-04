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Kasımpaşa'da yeniden Kemal Özdeş dönemi

Kasımpaşa'da yeniden Kemal Özdeş dönemi
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan'ın yerine Kemal Özdeş getirildi.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Selçuk İnan ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. İstanbul ekibinde Kemal Özdeş dönemi resmen başladı.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!" ifadeleri kullanıldı.

KASIMPAŞA'NIN BAŞINDA 101 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Eylül 2016-Ekim 2018 ve Haziran 2019-Aralık 2019 tarihlerinde Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 3. kez İstanbul ekibinin başına geçti. Deneyimli hoca, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 101 resmi maçta 43 galibiyet, 17 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.

Etiketler Kasımpaşa kasımpaşa kemal özdeş
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