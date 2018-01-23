Kayserispor'dan hakeme tepki: 7-8 yaşındaki çocuk bile...

Galatasaray’ın Kayserispor’u deplasmanda 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Erol Bedir, müsabakanın hakemlerine sert bir dille tepki gösterdi. Bedir, “Yediğimiz ilk goldeki ofsaytı 7-8 yaşındaki çocuk bile görür. ‘Hata’ denip geçilecek. Peki cezası ne? 2-3 hafta dinlendirme veriliyor o kadar. Anadolu’nun sesine biraz kulak versinler” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında oldukça sinirli bir halde açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica da karşılaşmanın hakemlerine yoğun tepki göstermişti ve “Bu takım 30 puanı sahada mücadele ederek kazandı. Bizim lehimize hiçbir hata hatırlamıyorum ki 3 puan kazanalım. Daha fazla konuşmak istemiyorum” demişti.

Cüneyt Çakır maçın önüne geçti