Kerem Demirbay'ın maliyeti açıklandı

Galatasaray, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

"Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Salı gecesi İstanbul'a bir adam indi... Elinde bir bavul, içinde parçalı bir forma... 🧳 pic.twitter.com/n8Rn8GOhtq — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 3, 2023

DHA