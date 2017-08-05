Kocaman'dan flaş sözler: ''Lens'i istemesem...''

Fenerbahçe taraftarı, geçen sezonun en iyisi olarak kabul ettikleri Lens'i Beşiktaş'a kaptıracak olmaktan dolayı kızgın… Hollandalı'yı Aykut Kocaman'ın istememesi en çok konuşulan iddia. Bu durum Sturm Graz maçı sonrası Kocaman'a soruldu. İşte yanıtı: "Benim istemediğim gibi bir şey olsa Lens'e geçen seneki ücretinden çok daha fazla ücret niye teklif edilir ki. Eğer kandırılmıyorsam böyle. Bana rağmen Lens'e teklif yapma durumu olmazdı. Buradaki tehlike başka, başka bir duruma götürülmeye çalışılıyor." Kocaman, takımın ihtiyaçlarını, "Stoperde açığımız, merkez forvette de problemimiz var. Sol açık transferi şu anda gündemimizde yok. Sen parayı da versen transfer hemen olmuyor" diye özetledi.

ÖFKEYLE BAŞARI GELMEZ

Sturm Graz maçında Ozan ve Hasan Ali'nin ıslıklanmasına tepki gösteren Kocaman, "Büyük hedefler çatışmayla, öfkeyle olmaz. Kazanmaya devam ederek bunu düzelteceğiz" şeklinde konuştu.