Konyaspor'dan çok kritik 1 puan !

Spor Toto Süper Lig’de 33. haftanın kritik karşılaşmasında Atiker Konyaspor, Göztepe’yi konuk etti. Kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Konyaspor oldukça önemli bir beraberlik alarak puanını 36’ya çıkarırken 49 puana yükselen Göztepe maç fazlasıyla Trabzonspor’la puanını eşitledi.

Göztepe, 56’da Demba Ba’nın golüyle 1-0 öne geçse de Ömer Ali Şahiner 75’te skoru eşitledi ve maçın skorunu tayin etti. Konuk ekipte Andre Poko, 89’da gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Konyaspor bu sonuçla 36 puanla 13. sıraya yükseldi. Atiker Konyaspor son hafta Fenerbahçe’ye konuk olacak. Göztepe ise Galatasaray’ı konuk edecek.