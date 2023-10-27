  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Güncelleme:

Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaşmaya vardı.

Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırmasının ardından birçok teknik adam ile görüşen Konyaspor, yeni hocasını buldu.

Konyaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada en son Giresunspor'u yöneten Hakan Keleş'in takımın başına getirildiğini açıkladı.

İşte Konyaspor'un açıklaması:

"Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz."

Etiketler Atiker Konyaspor konyaspor hakan keleş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail kara harekatını genişletiyor! Gazze'yle iletişim koptu
Asansör faciası sonrası KYK müdüründen skandal sözler
Diyanet’ten Cumhuriyet'in 100’üncü yılında da Atatürksüz hutbe
Aleyna Tilki az kalsın Adnan Oktar'ın kedicik olacakmış
Türkiye'de 2,5 milyon yıllık tarihi keşif
18 yıldır doğalgazı bedava kullanan aile hayatının şokunu yaşadı
İstiklal Caddesi'nde yer gök kırmızı beyaz!
Liseli mucitler deniz suyundan içme suyu elde etti! TÜBİTAK ödül verdi
Erken emeklilik hakkı olan meslekler listesi güncellendi
Erdoğan'dan vatandaşa 29 Ekim çağrısı