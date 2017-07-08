Medel transferi an meselesi !

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde bombaları bir bir patlatıyor... İtalyan devi Milan’dan Juraj Kucka’yı renklerine bağlayan Fırtına, Gary Medel transferinde de mutlu sona ulaştı. Birkaç haftadır süren görüşmelerin ardından 29 yaşındaki yıldız ile senelik 2.5 milyon Euro (10 milyon TL) karşılığında el sıkışan Karadeniz ekibi, İnter’e ise 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyecek.

Konfederasyon Kupası’nın ardından tatile çıkan Şilili futbolcunun, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek, resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal, yıldız futbolcuyu hem ön libero mevkiinde hem de stoper bölgesinde görev yapması nedeniyle kadrosuna görmeyi çok istiyor.

Boca Juniors’tan geri adım

Tecrübeli futbolcu konusunda Fırtına’nın en büyük rakibi olan Boca Juniors, transferde maddi şartlar sebebiyle geri adım attı. Şilili yıldızın, çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Arjantin ekibinin Başkanı Daniel Angelici, “Medel çok kaliteli ve tam İnter karakterine sahip bir futbolcu. Ancak Avrupa’dan gelecek oyuncuların, Boca’da forma giyebilmeleri için kazançlarından kısmaları gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.

Şu anda tatilde

Gary Medel, geçtiğimiz sezon Mavi-Siyahlı forma ile 31 karşılaşmada 2548 dakika süre aldı. Sezonun bitmesinin ardından, Şili Milli Takımı ile Rusya’da düzenlenen Konfederasyon Kupası’na giden 29 yaşındaki futbolcu, 4 maçta görev yaptı. Yıldız oyuncu, yorucu geçen sezonun ardından tatile çıktı.

Kucka'ya olan ilgiden etkilendi

Sabaha karşı olmasına rağmen Milan’dan transfer edilen Juraj Kucka’yı onlarca Bordo-Mavili taraftar havaalanında karşılamıştı. Slovak futbolcunun transferini yakından takip eden Şilili yıldız, bu durumdan oldukça etkilendi.

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