Mert Günok, Başakşehir'le anlaşmak üzere

Galatasaray'ın kadrosuna katması beklenilen Bursaspor kalecisi Mert Günok değere bindi. Sarı-kırmızılı kulübün, bir süredir görüşme halinde olduğu 28 yaşındaki eldivenle Başakşehir'in de ilgilendiği ve menajeriyle temas kurduğu ifade edildi.

Cenk Gönen'in Malaga'yı transferi sonrasında yedek kaleci sıkıntısı çeken sarı kırmızılı kulüp, Mert Günok'u Muslera'nın rotasyonunda kullanmayı planlıyor. Avrupa'dan elenen Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan Başakşehir arasında kalan Mert'i kritik bir karar bekliyor.

BURSA'DAN İZİN ÇIKTI

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Mert Günok'un transferine izin verdiklerini söyledi. Mert'in sözleşmesinin gelecek sene sona ereceğini ifade eden Ay, "Mert'in bize yıllık maliyeti 1 milyon 100 bin euro'nun üzerinde. Mert, çok iyi ve karakterli bir oyuncu ancak ikinci kaleci olarak bizim için yüksek bir maliyeti var. Biz de kulübümüzün bütçesini düşündük ve transferine izin verdik" dedi. Ali Ay, Mert'i alan takımın bonservis bedeli ödemeyeceğini kaydetti.

LİGDE OYNAMADI

Geçtiğimiz sezon Bursa ekibi ile Süper Lig maçında oynamayan Günok, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maçta mücadele etti. Başarılı kaleci, A Milli Futbol Takımı'nda da 6 müsabakada görev aldı.

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