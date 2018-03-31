Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray'a men cezası vermeyeceğini umduğunu söyledi.

Cengiz konuya ilişkin şunları söyledi;

"UEFA, Galatasaray’ı kazanmak istiyor. UEFA, Galatasaray’ın büyüklüğünün bilincinde. Biz realiteleri koyduk. UEFA, futbolla yatıp futbolla kalkan böyle bir kulübü cezalandırmayacaktır.”

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına, yapılan oylama sonucunda Metin Aslan seçildi.

Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.

Genel Kurul’da ilk olarak söz alan Mustafa Cengiz’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Burada tarihi bir mali genel kurul içerisindeyiz. Dernekler tarihinde görülmemiş bir durumdayız. Faaliyeti ve denetlemeyi yapan eski yönetim, sunum yapan yeni yönetim."

"Kavgadan çekindiğimizden değil, kavgadan çekindiğimizden eski yönetimin verdiği raporları sunum olarak hazırladık. Benim başkan olarak ricam; Galatasaray asaletine yakışır şekilde hitaplarda bulunmamız ve mümkünse konuşmacıyı sabırla dinlemenizi rica ediyorum."

"2 ayda 291 milyon lira giriş sağlandı. 146.92 milyon lira sermaye artışı, 72.34 milyon lira futbolcu satışı, futbol takımı performansı sonucu 19.5 milyon lira , VIP/Loca 9.11 milyon lira."

"Boş olan 70 locanın 21 tanesini sattık. Maça gelmeyenler maça gelmeye başladı. Bu bir ayağa kalkış."

"BASKETÇİ KARDEŞLERİM KIZMASIN. BASKETBOLU HALLEDECEĞİZ"

"Basketbolculara hala borcumuz var, transfer yasağımız duruyor. Basketçi kardeşlerim kızmasın, şubeye üvey evlat muamelesi yaptık. Futbolcu ödemelerini gerçekleştirdik. Mecburen futboldaki transfer yasağımızı kaldırdık. Basketbolu halledeceğiz."

"Futbola ağırlık verdik. Futbolculara birikmiş 95 milyon lira ödeme yaptık. Diğer futbol kulüplerine geciken 50 milyon lira bonservis ve kira ödemesi yaptık."

"Kur devamlı yükseldiği için TL hesabı tutturulamıyor ama kur artışına rağmen borcu 980 milyon lirada tuttuk."

"ALLAH BİZİ BİR DAHA BU FİRMALARA DÜŞÜRMESİN"

"11 factoring firmasına 34 milyon lira borç ödedik. Bunların toplamı 67 milyon lira. Bizi devamlı tehdit ettiler, çekinizin arkasını yazdırırız dediler. Adama çökerler, ümüğünüzü sıkarlar. Keşke alınmasaydı bu krediler. Allah bir daha bizi bu firmalara düşürmesin."

"17 milyon lira kredi aldık. Kefalet verdik. Bunu sermaye artışından sonra geri ödedik. 21 milyon lira faizsiz, kefilsiz gelir sağladık. Bunu kim sağladı? Siz sağladınız, taraftar sağladı."

"Stadın doluluğu 2 ayda çok yükseldi. Mağazacılık? Yellow Friday 23 milyon lira stoğumuz var. Bunu eritmemiz gerekiyor. Yellow Friday’de %72’lik bir satış oranı sağladılar. Satın alım yapan taraftar sayısı 143binden 227bine yükseldi."

"Gidin bütün GS Store’lara bakın. Hepsinde dinamizm göreceksiniz. Gomis’in imza töreni vardı, hava çok soğuk, adam çocuğunu almış gelmiş, kilometre kuyruk oldu. Gomis de çok karakterli çocuk, kimseyi kırmadı."

"Cebindeki son parayla atkı alan, asgari ücretle çalıştığı halde kombine alan taraftarın ben haklarını savunmak benim namusumdur.”

"NE BARCELONA, NE REAL MADRİD"

"Galatasaray, gücünün yarısını sahaya koysa kimse karşısında duramaz. Ne Barcelona, ne Real Madrid, ne Manchester United. Hangi takım deplasman tribününü dolduruyor? UEFA'ya bunu anlattık. Karşılarında böyle bir Galatasaray var."

"12 resmi ziyaret yaptık. 6 bakan, 6 belediye reisi ziyaret ettik. Tamamı Galatasaray'ı doğrudan ilgilendiren konulardı."

“Doğru adamı, doğru işe koymak istiyoruz. Galatasaray'da sistem oluşturmak istiyoruz. Daha önce Ünal Aysal döneminde hazırlanmış yönetmelikler var. Bu değerli yönetmelik atıl halde kalmış. Günün koşullarına uygun hale getiriyoruz. Her şeyi sisteme bağlayacağız.”

"Benim ömrüm devlette şirket kurup sistem oturtmakla geçti. Galatasaray'da iyi bir sistem kuracağız. İşe adam almadan, futbolcu transferine kadar her şeyi sisteme bağlayacağız."

ADNAN POLAT KONUSU

“Sayın başkanlarımdan izin alıp, Adnan Polat başkanımla görüşmek istedim. Görüş dediler. Adnan Polat ile görüştüm. 'Ben iade-i itibar istemiyorum' dedi. 'Ben itibarımı kaybetmedim' dedi.”

“Küslük son bulsun. Adnan Polat başkanımızın aramıza katılmasını istiyorum. Adnan başkanımızın da locasını yenilemesini diliyorum.”

“UEFA, Türkiye'yi kazanmak istiyor. Galatasaray'ın büyüklüğünün peşinde. UEFA, Galatasaraysız bir organizasyon yapmak istemiyor. Sanırım, UEFA böyle futbolla yatıp, futbolla kalkan Galatasaray'ı cezalandırmayacaktır.”

"SÖZ VERDİM. BUNU YAPAMAZSAM ERTESİ GÜN İSTİFA EDERİM"

"UEFA'ya 2 yılın sonunda Galatasaray'ı başabaş duruma getirmeyi, 3 yılın sonunda kar elde etmeyi, 4 yılın sonunda da kanatlanma sözü verdim. Bunu yapamazsam ertesi gün istifa ederim."

ÖZBEK'İN DURUMU NE OLACAK?

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, 31 Aralık 2017 mali yıl sonu itibarıyla görevde bulunan eski başkan Dursun Özbek yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Denetim kurulunun da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak, son olarak da kulüp ile iştiraklerinin 2018 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.

Öte yandan, genel kurulun kapalı oturum şeklinde yapılması yönünde verilen önerge ise reddedildi.

Kongrede genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz veya görevlendireceği bir yönetici, açılış konuşmasını yapacak.

Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup, raporlar hakkında görüşmelerin yapılması sonrası, yönetim kurulunun mali ve idari bakımdan ibrası ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanacak.

Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp, yine ayrı ayrı karara bağlanmasının ardından ise 2018 yılı bütçesi görüşülüp, karar altına alınarak genel kurul tamamlanacak.