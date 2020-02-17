ÖZET | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0 maç sonucu

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gaziantep FK karşılaşmayı 2-0 kazandı. Çaykur Rizespor maçı 10 kişi tamamladı. Gaziantep FK'de Muhammet Demir, takımının kazandığı 2 penaltıyı gole çeviremeyerek maça damga vurdu. Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

MUHAMMET DEMİR'İN KÖTÜ GECESİ

Karşılaşmanın golleri 57. dakikada Andre Sousa ve 90+1'de Djilobodji'den geldi. Gaziantep'te, Muhammet Demir 57. ve 62. dakikalarda 2 penaltıyı gole çeviremedi.

Muhammet Demir'in kaçırdığı penaltılar sonrası teknik direktörü Sumudica çılgına döndü. Sonrasında oyundan alınan Muhammet Demir'e taraftarlar tepki gösterirken; direkt soyunma odasına gitmek isteyen oyuncuyu Gaziantep FK teknik ekibi engelledi.

Gaziantep FK, bu sonuç ile puanını 30'a çıkararak 9. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise; 24 puan ile 13. sırada kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'ye konuk olurken; Çaykur Rizespor ise; sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

dakikada Boldrin, orta sahadan ceza sahasındaki Umar'a uzun pas gönderdi. Umar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

dakikada Muhammet Demir'e ceza sahasına girmeye çalıştığı sırada Oğuz Kağan Güçtekin'in müdahalesi sonucunda maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, VAR incelemesiyle Muhammet Demir'in faule maruz kaldığı anda ceza sahasının dışında olduğunu tespit etti ve penaltıyı iptal etti.

dakikada VAR incelemesinin sonucunda iptal edilen penaltının ardından Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarıya çıktı.

dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına girerek attığı sert şutta, top üst direğe çarparak taca gitti.

45+2. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Skoda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarıya çıktı.

dakikada Gaziantep FK öne geçti. Çaykur Rizespor savunmasında Fernandes'in Oğuz Ceylan'a yaptığı müdahale sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Güray Vural, sağdan topu ceza alanına yerden gönderdi. Oğuz Ceylan'ın vuruşunda top savunmadan döndü ve Sousa'nın önünde kaldı. Sousa'nın ceza yayı önünde sert şutunda Fernandes'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Melnjak'ın kaleciye doğru pasını gönderdiği sırada araya giren Kayode'ye Fernandes'in yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi ve bu oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkardı. 57. dakikada Muhammet Demir'in kullandığı penaltı vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

dakikada Kubilay Aktaş'ın gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Demir'in, Oğulcan Çağlayan'a attığı çalımın ardından çektiği şutta top Talbi'nin eline çarptı ve hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Teknik direktörü Marius Sumudica'nın kullanmasını istememesine rağmen 61. dakikada bir kez daha topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarıya attı. Muhammet maçta ikinci kez penaltı atışını değerlendiremedi.

dakikada Sousa'nın pasını gönderdiği sırada topun Diomande'nin eline çarpası sonucu ev sahibi takım serbest vuruş kazandı. Sousa'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ

Stat: Kalyon

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Toşca, Güray Vural (Dk. 83 Chibsah), Morais, Sousa, Maxim (Dk. 80 Diarra), Kayode, Muhammet Demir (Dk. 66 Twumasi)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 74 Samudio), Diomande, Oğulcan Çağlayan (Dk. 62 Abarhoun), Umar, Boldrin, Skoda (Dk. 86 Sasse)

Goller: Dk. 52 Sousa, Dk. 90 Djilobodji (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 56 Fernandes (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Maxim, Dk. 39 Kubilay Aktaş, Dk. 70 Sousa (Gaziantep FK), Dk. 33 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 60 Talbi (Çaykur Rizespor)

