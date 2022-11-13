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Patlama nedeniyle Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi

Patlama nedeniyle Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi
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İstanbul'un İstiklal caddesinde yaşanan patlama nedeniyle Beşiktaş'ın saat 20.00'de Antalyaspor ile oynayacağı maçın iptal edilip edilmeyeceği konusunda açıklama geldi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Saat 16.20 gibi yaşanan patlamada ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Caddeye giriş-çıkışların kapatılmasının ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçı ile ilgili ne kararın verileceği merak konusu oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Etiketler Antalyaspor Beşiktaş tff beşiktaş antalyaspor açıklama
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