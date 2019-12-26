PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza vermedi

PFDK'nın 26 Aralık 2019 tarihli kararları TFF'nin resmi internet sitesinden açıklandı.

Yapılan açıklamada, Göztepe - Galatasaray maçının ardından sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Fatih Terim için ceza tayinine yer olmadığı kaydedildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları'na da ceza verilmesine gerek görülmediği belirtildi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Göztepe, para cezasına çarptırıldı.

