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PFDK, Josef de Souza hakkındaki kararını verdi

PFDK, Josef de Souza hakkındaki kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza için kararını verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka, siyah - beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolculara saldırı girişiminde bulundu. Siyah - beyazlı takımın kaptanlarından Josef de Souza, takım arkadaşlarına doğru gelen taraftarı müdahale ederek alandan uzaklaştırmaya çalışmıştı.

JOSEF DE SOUZA KARARI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için kırmızı kart görmüş olması nedeniyle otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Brezilyalı oyuncu, kırmızı kart gördüğü için sadece 1 maçlık cezasını çekecek. Öte yandan Beşiktaş maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Ankaragücü, 1 maç seyircisiz oynama ve 300 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ankaragücü ayrıca Beşiktaş maçına usulsüz seyirci alınmasından dolayı 250 bin TL para cezası aldı.

Etiketler joes josef de souza
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