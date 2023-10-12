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PFDK'dan 4 Süper Lig ekibine para cezası

PFDK'dan 4 Süper Lig ekibine para cezası
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Fenerbahçe, Samsunspor ve Konyaspor'u para cezasına çarptırdı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Pendikspor'a Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Sivasspor maçında 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı' 200 bin TL; Fenerbahçe'ye deplasmanda oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında, 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı' 140 bin TL; Samsunspor'a da deplasmandaki Çaykur Rizespor mücadelesinde 'müsabaka öncesi ve sonrasında yapılan flaş röportajlar ile basın toplantısına teknik sorumlusunun veya antrenörünün katılmamasından dolayı' 225 bin TL; Konyaspor'a ise Hatayspor karşısında 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle' 112 bin TL para cezası verdi.

Etiketler pfdk pendikspor fenerbahçe samsunspor konyaspor para cezası
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