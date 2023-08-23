Premier Lig'in tecavüzle suçlanan yıldızı Süper Lig'e geliyor

İngiliz basını Manchester United'ın karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldığı Mason Greenwood'la, Galatasaray'ın ilgilendiğini açıkladı.

Manchester United’dan yapılan ayrılık duyurusunun ardından Mason Greenwood, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Suudi ekibi Al-Ettifaq'ın da transfer listesinde.

İngilizlerin ünlü basın kuruluşu The Sun'ın haberine göre, Liverpool efsanesi Steven Gerrard’ın teknik direktörlük yaptığı Al-Ettifaq, Greenwood için nabız yokladı.

Suudi Arabistan ekibinin oyuncu için 13 milyon dolarlık bir teklif hazırladığı iddia ediliyor.

Al-Ettifaq’ın yanı sıra Roma ve Galatasaray’ın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği haberde belirtildi.

Haberde "Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray Mason Greenwood'u istiyor" ifadesi dikkat çekti.

Tecavüze kalkıştı! Darp anına dair ses ve görüntüler ortaya çıktı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcusu, kız arkadaşı Harriet Robson'a tecavüze kalkıştığı iddia edilmişti. Harriet Robson kendisine yapılan cinsel salıdırıya dair ses ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşmış ve şiddet görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan ve 200 bin takipçisi bulunan Harriet Robson, 20 yaşındaki Mason Greenwood'u kendisine saldırmakla suçladı. Robson'ın fotoğraflarında dudağının kanadığı, kollarında ve bacaklarında darbeye bağlı morluklar bulunduğu görüldü.

Harriot Robson, ağzından kan akarken yaptığı paylaşıma, "Mason Greenwood'un bana gerçekte ne yaptığını bilmek isteyen herkese" notunu düştü. Yayınlanan ses dosyasında ise bir kadına zorla seks yaptığı duyuldu.

Ses kaydında Harriot Robson, "Seninle seks yapmak istemiyorum" derken, Mason Greenwoold ise "Ne istediğin umrumda değil" diyor. Harriot Robson daha sonra bu gönderileri, Instagram hesabından kaldırdı.

Gönderilerin yayınlanması sosyal medyada infial uyandırırken, Manchester United'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada dolaşan görüntü ve iddialardan haberdarız. Gerçekler ortaya çıkana kadar başka bir yorum yapmayacağız. Manchester United, hiçbir şekilde şiddeti hoş görmez" denildi. Manchester United bu açıklamasının ardından yeni bir paylaşım daha yaptı. Premier Lig devi genç futbolcunun süresiz olarak maç ve antrenman kadrolarına alınmayacağını açıkladı. Bu durumun ikinci bir karar açıklanana kadar süreceği vurgulandı.