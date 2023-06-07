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Rıza Çalımbay ile Sivasspor yollarını ayırdı

Rıza Çalımbay ile Sivasspor yollarını ayırdı
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Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlılarla yola devam etmeyeceğini ve görevinden ayrıldığını duyurdu.

Çalımbay, "Bizim sözleşmemiz bitti. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz. Gelecek olan teklifleri değerlendireceğiz. Bizim aktif olmamız gerekiyor." dedi. 

2019 yılında takımın başına geçen Çalımbay, Sivasspor'la çıktığı 186 maçta 1.52 başarı ortalaması elde etmişti. 

Etiketler Sivasspor sivasspor rıza çalımbay
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