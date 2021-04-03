Salih Uçan transfer bombası patladı
Alanyaspor formasıyla adeta yeniden doğan ve Süper Lig'de forma giydiği 28 maçta 2 gol, 3 asistle oynayan Salih Uçan'la ilgili flaş transfer gelişmesi yaşandı.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi istediği yıldız futbolcuya imza attıracak. Salih Uçan'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor, bonservis bedeli yok. Operasyon Salih'le sınırlı kalmayacak. İşte sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı plandığı diğer oyuncular...
AYTAÇ KARA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu yeni sezonda parçalı formayı giyecek.
VAN AANHOLT'A 3 YILLIK SÖZLEŞME
Yüksek bonservis bedeli nedeniyle Saracchi ile yollarını ayıracak olan Galatasaray yönetimi, Crystal Palace'ta forma giyen Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol