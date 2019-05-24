Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray golü erken buldu. 2. dakikada Donk'un pasında sağdan ceza alanına giren Linnes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

14. dakikada Douglas'ın sağdan kale alanına gönderdiği topa hareketlenen Muhammet Demir, altıpas civarından istediği vuruşu yapamayınca Sivasspor mutlak bir fırsatı değerlendirmedi.

24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

31. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail Çipe'de kaldı.

34. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Linnes'e aktardı. Bu futbolcunun pasında topa hareketlenen Muğdat Çelik, penaltı noktası civarından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

43. dakikada Sivasspor, golü buldu. Özer Hurmacı'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanındaki Muhammet Demir'in kafa vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu çizgi üzerinden güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Rybalka, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Sivasspor 45+2. dakikada eşitliği sağladı. Soldan ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un uzak köşeye yerden plase vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu güçlükle tokatladı. Pozisyonu takip eden Hakan Arslan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan şampiyon Galatasaray, son maçına göre kadroda 9 değişiklikle sahada yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Medipol Başakşehir ile oynadıkları müsabakada görev alan futbolculardan büyük çoğunluğuna Sivas deplasmanında kadroda yer vermedi.

Tecrübeli teknik adam, ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Muslera, Mariano, Belhanda, Fernando, Luyindama, Nagatomo, Feghouli ve Diagne'yi 18 kişilik kadroya almadı, Onyekuru'yu ise yedek soyundurdu.

Galatasaray, Sivasspor deplasmanında sahaya İsmail Çipe, Linnes, Emre Taşdemir, Semih Kaya, Marcao, Donk, Selçuk İnan, Ndiaye, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Yunus Akgün 11'iyle çıktı.

Onyekuru'nun yanı sıra Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Yılmaz Çalık, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Ali Yavuz Kol ve Celil Yüksel ise yedek kulübesinde oturdu.

Batuhan Ahmet Şen, Atalay Babacan ve Celil Yüksel Galatasaray ile Sivasspor 21 Yaş Altı Takımlarının bugün yaptığı maçta sahada yer aldı. Atalay Babacan, bu maçta bir de gol attı.

TERİM LOCADAN İZLEDİ

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen teknik direktör Fatih Terim, hakkındaki tedbir kararından dolayı yedek kulübesinde yer alamadı. Terim, karşılaşmayı locadan izledi, yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Levent Şahin oturdu.

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

SİVASSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde son maça göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligin 33. haftasındaki Ankaragücü maçı kadrosunda görev verdiği kaleci Tolgahan Acar ile Uğur Çiftçi ve Paul Papp'ı bu maçta yedek oturttu. Bu futbolcuların yerine kalede Ali Şaşal Vural, sol bekte Ziya Erdal ve orta sahada Erdoğan Yeşilyurt ilk 11'de görev aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray taraftarları kale arkası tribünde kendileri için ayrılan bölümü büyük oranda doldurarak takımlarına destek oldu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlara ayrılan bölümde ise büyük boşluklar dikkati çekti.

Sivasspor takımı, "Yeni Darülaceze'yi birlikte yapalım" pankartıyla sahaya çıktı.

Öte yandan 21 Yaş Altı Lig'de deplasmanda Sivasspor'u 3-0 yenen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamladı.

