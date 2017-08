Selçuk İnan Trabzonspor yolunda !

Bordo-Mavili forma ile 2011-2012 sezonunda 33 kez rakip fileleri havalandıran ve gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz’ı tekrardan takıma kazandıran Trabzonspor, transfer listesine eski yıldızı Selçuk İnan’ı da ekledi.

Fırtına’nın, Burak’ın ardından Selçuk’u da kadroya katıp 2010-2011’deki zirve yarışında büyük pay sahibi olan ikiliyi yeniden bir araya getirmeyi planladığı öğrenildi. Galatasaray’daki performansı ile Sarı-Kırmızılılar’ın tepkisini çeken 32 yaşındaki futbolcunun, Fırtına’ya gelmek istemesi durumunda Cim Bom’un bu transfere izin verebileceği iddia ediliyor.

‘Her an her şey olabilir’

Bordo-Mavili yönetici Gökhan Saral, tecrübeli futbolcunun transfer iddiaları hakkında Radyaspor’a açıklamalarda bulundu. Selçuk’un çok yetenekli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Saral, “Selçuk İnan çok değerli bir oyuncudur. Trabzonspor formasını geçmiş dönemde terletmiştir. Teknik kadro bir oyuncuyu istediği takdirde biz değerlendiririz. Şu an için bir temas olduğuna şahit değilim ancak her an her şey olabilir” ifadelerini kullandı.