Oğuzhan Özyakup’a Marsilya da talip
Beşiktaş, Pepe'yi kadrosuna katmaya çok yakın
Jeremain Lens Fenerbahçe'de kalıyor
Diego Costa yuvaya dönüyor
Diego Costa yuvaya dönüyor
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi !
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi !
Galatasaray'dan ayrıldığını resmen açıkladı !
Galatasaray'dan ayrıldığını resmen açıkladı !
Galatasaray'dan bomba transfer !
Galatasaray'dan bomba transfer !
Dani Alves, dünya devine gidiyor !
Dani Alves, dünya devine gidiyor !
Diego Costa bombası patladı ! Anlaşma sağlandı...
Diego Costa bombası patladı ! Anlaşma sağlandı...
Yılmaz Vural'a flaş teklif ! Yeni takımı...
Yılmaz Vural'a flaş teklif ! Yeni takımı...
Başkan resmen açıkladı: ''Cengiz Ünder...''
Başkan resmen açıkladı: ''Cengiz Ünder...''
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 22 Haziran 2017 16:12

Şenol Güneş onay verirse Balotelli gelecek

Vincent Aboubakar’ın bonservisi konusunda henüz ciddi adım atamayan Beşiktaş’ta, Mario Balotelli ismi daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Şenol Güneş onay verirse Balotelli gelecek
A+ A-

İtalyan golcü için daha önce Teknik Direktör Şenol Güneş’in vetosuyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı yönetim, Batolelli’yi almak için başlatacağı girişimlerden önce deneyimli hocayı ikna etmeye çalışacak.

Bonservisi elinde olan Balotelli’yi renklerine bağlamak isteyen ve bir sene sonra da iyi bir rakama satmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş’in onay vermesi durumunda Aboubakar transferini tamamen rafa kaldıracak. Özellikle Balotelli’nin, Şampiyonlar Ligi’nde iyi oynaması durumunda bu futbolcunun piyasasının daha da yükseleceğini uman siyah-beyazlı kulüp, bir tane genç golcü adayını listesine dahil edecek.

Milliyet

Beşiktaş , balotelli , şenol güneş