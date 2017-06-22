Şenol Güneş onay verirse Balotelli gelecek

İtalyan golcü için daha önce Teknik Direktör Şenol Güneş’in vetosuyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı yönetim, Batolelli’yi almak için başlatacağı girişimlerden önce deneyimli hocayı ikna etmeye çalışacak.

Bonservisi elinde olan Balotelli’yi renklerine bağlamak isteyen ve bir sene sonra da iyi bir rakama satmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş’in onay vermesi durumunda Aboubakar transferini tamamen rafa kaldıracak. Özellikle Balotelli’nin, Şampiyonlar Ligi’nde iyi oynaması durumunda bu futbolcunun piyasasının daha da yükseleceğini uman siyah-beyazlı kulüp, bir tane genç golcü adayını listesine dahil edecek.

Milliyet