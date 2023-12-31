Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü
Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.
Nuri Şahin'in ayrılığından sonra teknik adam arayışları yapılan Antalyaspor'da Sergen Yalçın'da karar kılındı. Yalçın ile prensipte anlaşılırken, İstanbul'da yarın detaylar için son bir görüşme yapılacak ve imza töreni ilerleyen günlerde Antalya'da gerçekleşecek. Sergen Yalçın sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.
DHA
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